Bursa'da feci kaza! Bir aile yok oldu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Şükrü K'nin polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.
Karacabey'den Mustafakemalpaşa istikametine giden Süleyman K. (19) idaresindeki 16 SK 645 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Ç. yönetimindeki 16 ALZ 236 plakalı kamyonla çarpıştı.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Süleyman K. ile otomobilde bulunan sürücünün babası Şükrü K. (52) ve annesi Fatma K'nin (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada Süleyman K'nin 5 yaşındaki kardeşi Alaattin K. ise yaralandı.Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazada hayatını kaybeden Şükrü K'nin Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.