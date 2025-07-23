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Bursa'da feci kaza! Bir aile yok oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bursa'da feci kaza! Bir aile yok oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Şükrü K'nin polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Bursa'da feci kaza! Bir aile yok oldu - Resim: 1

Karacabey'den Mustafakemalpaşa istikametine giden Süleyman K. (19) idaresindeki 16 SK 645 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Ç. yönetimindeki 16 ALZ 236 plakalı kamyonla çarpıştı.

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Bursa'da feci kaza! Bir aile yok oldu - Resim: 2

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Süleyman K. ile otomobilde bulunan sürücünün babası Şükrü K. (52) ve annesi Fatma K'nin (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Bursa'da feci kaza! Bir aile yok oldu - Resim: 3

Kazada Süleyman K'nin 5 yaşındaki kardeşi Alaattin K. ise yaralandı.Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Bursa'da feci kaza! Bir aile yok oldu - Resim: 4

Kazada hayatını kaybeden Şükrü K'nin Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

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