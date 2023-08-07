BIST 7.476
DOLAR 27,00
EURO 29,65
ALTIN 1.678,22

Bursa'da feci kaza! Bir aile yok oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Bursa'da feci kaza! Bir aile yok oldu

BURSA'da bir otomobil park halindeki TIR'a çarptı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralıların tedavisi sürüyor...

Bursa'da feci kaza! Bir aile yok oldu

Bursa-İzmir kara yolunda Bursa istikametine seyreden Orhan Çalışkan (46) idaresindeki otomobil, park halinde bulunan tıra çarptı.

15
Bursa'da feci kaza! Bir aile yok oldu

Otomobilde sıkışan sürücü Orhan Çalışkan, eşi Serpil Çalışkan (40) ve kızı Ceyda Çalışkan (16) ile beraberlerindeki Ceyda Vatansever'in (16) hayatını kaybettiği belirlendi.

25
Bursa'da feci kaza! Bir aile yok oldu

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Zümral Şengün (17) ile sürücü Orhan Çalışkan'ın oğlu Ramazan Batın Çalışkan (14), Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

35
Bursa'da feci kaza! Bir aile yok oldu

Cenazeler, incelemelerin ardından Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

45