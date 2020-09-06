Bursa'da ezan sesi duyulmayınca caminin minaresini yüksek binanın çatısına yaptılar
BURSA'da, yüksek binaların arasında kalması sebebiyle Mevlana Camisi'nde okunan ezan yeterince duyulamadı. Bu nedenle caminin minaresi yıkılarak yüksek bir binanın çatısına yeni minare yapıldı. Caminin yanında olması gereken minarenin karşı binanın çatısında olduğunu görenler şaşkınlık yaşıyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde bulunan Mevlana Camisi yaklaşık 3 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından 1992 yılında hizmet vermeye başladı. Gittikçe artan nüfus ve yeni yapılaşmalar ile birlikte cami yüksek binaların arasında kaldı. Minaresi binalardan daha alçakta kalan camiden ezan okunduğu sırada mahallenin tamamına sesin gitmemesi ve şehre yabancı olan insanların cadde üzerinden geçerken caminin minaresini görememesi üzerine cami yönetimi harekete geçti. Mevcut minare yıkılarak, caminin karşısındaki Kur'an Kursu binasının çatısına yapıldı.
Görenlerin ilk etapta şaşkınlık yaşadığını belirten Mevlana Cami imamı Cemil Sancar, "Camimizin yapımına 1989 yılında başlandı. 2-3 yıl içerisinde yapımı bitti. Mahalle kalabalık olunca kıblenin sağ tarafına doğru camiye yeni bir ekleme yaptık.
Şu anda alt ve üst kısmı cemaatimize yetmektedir. Camimiz büyük, yüksek binaların arasında kalmış durumda. Mahallenin içinde kalmış, caddeden görünmüyor.
Ses sistemi de mahallemize yeterince ulaşmıyordu. Camimiz ilk yapıldığında yan tarafında minaresi vardı. Daha sonra bu sebeplerden dolayı bu minareyi Kur'an kursumuzun üstüne aldık.