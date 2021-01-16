Bursa'da evinin çatısına düştü korkunç sesle irkildi bulduğu şey zengin edecek

Kıymetini veren olursa satacak

Evinin 300 metre çevresinde de bu bölgede daha önce görülmeyen bu taşlardan 7 tane buldu. Göktaşına taşlara gözü gibi bakıp saklayan vatandaş, bu taşları, kıymetini veren olması halinde satacağını söyledi.