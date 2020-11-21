Bursa'da esnaf dolandırıldığını düşünürken soyulduğunu fark etti
BURSA’da iş yerine gelip kan bulmak için para topladığını iddia eden kişiye 20 lira veren Osman Öktem (67), olaydan sonra dolandırıldığını düşünüp, güvenlik kamerasının görüntülerini damadıyla birlikte izlerken soyulduğunu gördü. Para verdiği kişiden önce dükkana müşteri gibi giren genç kızın, kasadan bir miktar parayı çaldığını fark etti.
Olay, salı günü merkez Osmangazi ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde meydana geldi. 30 yıldır tahin üretimi yapan Osman Öktem’in iş yerine genç bir kız geldi, yarım kilo tahin, yarım kilo da pekmez istedi. Öktem’in arka bölümdeki tenekeye yönelmesini fırsat bilen genç kız, bu sırada çekmecedeki bir miktar parayı aldı. Alışveriş yapan genç kız, iş yerinden ayrıldı.
Bir süre sonra iş yerine genç bir erkek geldi. ‘Kan arıyoruz bize maddi destek verir misiniz?’ diyen gence Öktem, 20 lira verdi.
Öktem, akşam saatlerinde gelen damadına para verdiği kişi tarafından dolandırıldığını düşündüğünü söyledi. Bunun üzerine damadıyla birlikte güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Öktem, gençten 20 dakika önce gelen kızın çekmeceden para çaldığını gördü. Osman Öktem, polise giderek, şikayetçi oldu.
Dolandırıldığından şüphelenirken soyulduğunu fark ettiğini belirten Öktem, “Ben içeride imalattayken içeriye bir genç kız girdi. Kızın geldiğini fark edince gelip, ilgilendim. Benden yarım kilo tahin, yarım kilo da pekmez istedi.