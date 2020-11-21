Bursa'da esnaf dolandırıldığını düşündü akşam damadıyla kameraları izleyince gerçeği öğrendi

Olay, salı günü merkez Osmangazi ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde meydana geldi. 30 yıldır tahin üretimi yapan Osman Öktem’in iş yerine genç bir kız geldi, yarım kilo tahin, yarım kilo da pekmez istedi. Öktem’in arka bölümdeki tenekeye yönelmesini fırsat bilen genç kız, bu sırada çekmecedeki bir miktar parayı aldı. Alışveriş yapan genç kız, iş yerinden ayrıldı.