Bursa'da eşinden şiddet gören kadın 3. kattan atlayarak ağır yaralandı
BURSA'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşinden şiddet gördüğü öne süren 22 yaşındaki Aslıhan K., üçüncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde, İnegöl'e bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ali K. ile 6 ay önce evlendiği Aslıhan K. arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.
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Bu sırada eşinden şiddet gören Aslıhan K., 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkarak, kendisini boşluğa bıraktı.
Bursa'da eşinden şiddet gören kadın 3. kattan atlayarak ağır yaralandı
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Beton zemine çakılan genç kadın, ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Aslıhan K., ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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