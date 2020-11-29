Bursa'da ekipler alarma geçti! Ormanlık alanda kaybolan alkollü adam ceza yemekten kurtulamadı

Nevzat G. "sokağa çıkma yasağını bilmiyor musun, neden sokağa çıktın" diye soran ekiplere, "Ah be kardeşim. Benim oğlum 13 yıl hapis cezası aldı. Pazartesi cezaevine girecek. Yasak kimin umurunda" diye konuştu.