Bursa'da dört aydır kayıptı foseptik çukurunda bulundu! Katil zanlısı yakalandı
BURSA'da 4 aydır kayıp olarak aranan Sezai Katmer, fosseptik çukurunda ölü bulunmuştu. Elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulunan şahsın katil zanlısı, ticari takside cinayet silahı ile birlikte yakalandı.
Olay, Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde 5 gün önce meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mart ayında tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Sezai Katmer'in ailesi, öldürülmüş olabileceğini belirterek polise başvurdu. En son 12 Mayıs'ta görülen ve o tarihten sonra bir daha haber alınamayan Sezai Katmer’in bulunması için polis çalışma başlattı.
Fosseptik çukurunda ceset fark edildi
Yaklaşık 3 ay süren çalışmada kayıp şahsın ailesinin ve arkadaşlarının ifadelerine de başvuran polis, Katmer’e ait Yeniköy yolu üzerindeki zeytinlikte inceleme yaptı. Zeytinlik içindeki bağ evinin altındaki daha önce su kuyusu olarak kullanılan ancak daha sonra fosseptik çukuruna dönüştürülen alanda incelemelerini yoğunlaştıran Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çukurda bir ceset fark etti.
Olay yerine cumhuriyet savcısı ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Fosseptik çukurunun ağzının dar olmasından dolayı itfaiye ekipleri cesede ulaşamayınca devreye AFAD ve iş makineleri girdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin nezaretinde yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında cesede ulaşıldı.
Olay yerine cumhuriyet savcısı ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Fosseptik çukurunun ağzının dar olmasından dolayı itfaiye ekipleri cesede ulaşamayınca devreye AFAD ve iş makineleri girdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin nezaretinde yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında cesede ulaşıldı.