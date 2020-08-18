Bursa'da dört aydır kayıptı foseptik çukurunda bulundu! Katil zanlısı yakalandı

Olay, Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde 5 gün önce meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mart ayında tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Sezai Katmer'in ailesi, öldürülmüş olabileceğini belirterek polise başvurdu. En son 12 Mayıs'ta görülen ve o tarihten sonra bir daha haber alınamayan Sezai Katmer’in bulunması için polis çalışma başlattı.