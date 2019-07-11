Bursa'da dilencinin üzerinden çıkan para herkesi şoke etti

Ekipler 18 bin 205 liraya el koyarken, kadın hakkında Kabahatlar Kanunu'ndan işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın sivil ekipleri, 6 çocuğunu dilendiren ve kendisi de dilencilik yapan Hatice E. isimli kadını takibe aldı.