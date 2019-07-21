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Bursa'da dilenci kedi görenleri şaşkına çevirdi

Bursa'da vatandaşlar, hamile sokak kedisine mama alabilmek için pankart hazırladı. Pankartın başında oturan kedi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, sokak kedisine sahip çıkarak Tekir adını taktı. Vatandaşlar, gebe olan Tekir'e mama alabilmek için farklı bir yola başvurdu. Kediyi sokakta oturmaya alıştıran mahalle sakinleri, önüne de "Sağır ve dilsizim. Yavrularım olacak, çalışamıyorum" yazılı pankart koydular. Kedi ise saatlerce gelen geçenden rahatsız olmadan bu pankartın başında oturuyor. Kediyi ve pankartı gören bazı vatandaşlar meraklı gözlerle izlerken, bazıları da para yardımında bulunuyor. 

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