Bursa'da deodorant şişesiyle saldırıp tecavüz etti eşi Fatmagül dedi
BURSA’da erkek arkadaşının tanıştırdığı Harun Deniz. tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Derya Y., "Beni götürdüğü zeytinlik alanda, deodorant şişesiyle cinsel istismarda bulundu, daha sonra da tecavüz etti" dedi.
İddiaya göre olay, Bursa’nın Mudanya ilçesinde 3 Ağustos 2019 tarihinde meydana geldi. Bursa’da yaşayan üniversite son sınıf öğrencisi Derya Y. erkek arkadaşının vasıtasıyla Harun D. isimli kişiyle tanıştı. Derya Y., daha sonra kendisine iftira atarak hakaret ettiği gerekçesiyle Harun D. hakkında suç duyurusunda bulundu. Uzlaştırma memurları tarafları ararken, Harun D., Derya Y.'yi arayıp ‘Gel aramızdaki buzları eritelim’ diyerek uzlaşmak için buluşmak istediğini söyledi. Derya Y., Harun D.’den gelen bu teklifi kabul etti ve Mudanya ilçesinde buluştu.
Derya Y.'yi otomobiline bindiren Harun D., kendisine ait zeytinlik alana doğru gitti. Durumdan şüphelenen Derya Y., Harun D.’ye kendisini geri götürmesini söylese de ikna edemedi. Derya Y., Harun D.’nin kendisine zeytinlik alanda arabada önce deodorant şişesiyle ile istismarda bulunmak istediğini sonra da cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Olaydan 3 ay sonra Harun D. hakkında suç duyurusunda bulunan Derya Y., yaşadıklarını sosyal medyadan da paylaşınca bir anda Türkiye’nin gündemine otururken, yaşadıklarını ise Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı.
''Vücut hatlarıma baktığını fark ettim'': Derya Y. yaşadıklarını sosyal medyada anlattıktan sonra şikayetçi olmaya karar verdiğine değinerek, “Harun'u ben erkek arkadaşım vasıtasıyla tanıdım. Erkek arkadaşımın ailesini zeytinliklerine götürüp getiriyordu. Kendisiyle birlikte oturup içmişliğimiz de yok. Bir kere erkek arkadaşımın ailesinin evinde denk geldik. Onda da vücut hatlarıma baktığını fark ettim. Daha sonra erkek arkadaşımla aramda bazı problemler oldu. Harun da bu konuya müdahil oldu. Amacı erkek arkadaşımın kız kardeşine yaklaşmaktı. Bunun için de benim namusuma, şerefime hakaretlerde bulunmuş. Erkek arkadaşım bunları bana anlattı. Bunun üzerine ben de suç duyurusunda bulundum. 28 Temmuz'da beni uzlaştırmak için bir memur aradı. Başta uzlaşmak istemediğimi söyledim. Daha sonra ikna oldum. Uzlaşma memuru Harun'la iletişime geçince hakkımda delillerin olduğunu güya attığım mesajları delil olarak kullanacağını söylemiş. Halbuki ben hiç mesaj atmadım. Sahte deliller üretiyor diye ben de uzlaşmaktan vazgeçtim.
''Deodorant şişesiyle cinsel istismarda bulundu'': Daha sonra 3 Ağustos tarihinde bana mesaj attı. Benimle konuşmak ve uzlaşmak istediğini belirtti. Mudanya'ya yanına gittim. Aracına bindim. Aracıyla beni ıssız bir yere götürdüğünü fark edince yanımda bulunan bıçağı çektim. O da kolumu büktü. Silahını çıkardı. Tehditler ve hakaretler etti. Top mevkiine geldik. Burada bir adam vardı. Ben başta yardım istemeyi düşündüm ama sonradan anladım ki onun arkadaşıymış. Bu adam başıma ne geldiyse hepsini gördü. Ama kim olduğunu bilmiyorum. İlk başta bana deodorant şişesiyle cinsel istismarda bulundu. Ben direndim. Arabadan indim. O gün ayağımda sakatlık olduğundan kaçamadım" dedi.