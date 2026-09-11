Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu

Uzunyalı Sahili'nde tekneyle açılan bir kişinin denize girdiğini, daha sonra ise hareketsiz halde olduğunu görenler durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler tarafından kıyıya getirilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından kimliği ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.