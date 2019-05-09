Bursa'da deniz kızıla boyandı Uzmanlar açıkladı

BURSA’nın Mudanya ilçesinde deniz yüzeyinin kahverengine dönüşmesi, kimyasal atık veya kirlilik endişesine neden olurken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından renk değişiminin alg patlamasından kaynakladığı belirlendi.

BURSA kıyılarında özellikle son yıllarda sıklıkla yaşanan alg patlaması diğer bir adla Kızıl Akın (Red-Tide) geçtiğimiz haftalarda Mudanya kıyılarında yine yaşandı.

Alg Patlaması olayı yöresel ve mevsimsel olup, genellikle az derin sahil sularında, iç deniz, körfezler, göller ve nehir ağzına yakın yerlerde yoğun olarak görülmektedir.

Sucul ekosistemlerde bir veya birkaç Alg (fitoplankton) türünün; besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının artması, buna bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı veya kahverengi bir görünüme sokarlar.

Bu olaya kızıl akın (red-tide) adı verilmektedir.

Deniz yüzeyinde olduğu gibi kıyılarda da görülen bu renk değişimi bir gemi sızıntısı veya kimyasal bir kirlilik değil, organik atıkların fazlalığından ve artan sıcaklıklardan kaynaklanan biyolojik bir mevsimsel olaydır.

Bu konudaki farkındalık her geçen sene biraz daha arttığından vatandaşlarımız da artık bu mevsimsel olayı endişe ile değil ilgiyle karşılamaktadır.