Bursa'da dehşet anları! Kimyasal fabrikası yandı bomba gibi patladılar
BURSA’da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada yangın çıktı. Kimyasal ürünlerin olduğu fabrikada, patlamalar meydana geldi.
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve içerisinde kimyasal ürünlerin de bulunduğu fabrikada, iddiaya göre kazan bölümünün temizliğinin yapılmasının ardından bu bölümde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Patlamaların meydana geldiği fabrikanın çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Tekstil kimyasalları ürettiği öğrenildi. Fabrikadaki kimyasallar nedeniyle hızla büyüyen yangın, fabrikanın tamamını sardı. Yangına müdahale için çevre illerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kimyasal ürünlerin olduğu fabrikada, patlamalar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesini sürdürdüğü yangın, çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları da tamamlandı.