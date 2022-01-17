Bursa'da dehşet anları! Kimyasal fabrikası yandı bomba gibi patladılar

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve içerisinde kimyasal ürünlerin de bulunduğu fabrikada, iddiaya göre kazan bölümünün temizliğinin yapılmasının ardından bu bölümde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Patlamaların meydana geldiği fabrikanın çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.