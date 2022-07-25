Bursa'da çöp evden çıkan çocuk için yeni karar! Tepki yağmıştı

Bursa'da çöp evden çıkan 9 yaşındaki çocuğun annesine teslim edilmesinin ardından gelen tepkiler üzerine yeniden koruma altına alındığı açıklandı. Çocuğu esir tutan gözaltındaki teyzenin 16 yaşındaki çocuğu da devlet korumasında.

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Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. çocuğa eziyet suçundan gözaltına alınmıştı. Teyzenin ilk ifadesi sonrası serbest bırakılmış ve tepki yağmıştı.

9 yaşındaki Cem Muhammed A, Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Ayrıca Kamuran Pınar A. 'nın 16 yaşındaki kızı da Bursa'da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde koruma altında tutuluyor.