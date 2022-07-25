Bursa'da çöp evden çıkan çocuğun ilk sözleri! Kan donduran detaylar çıktı! Teyze yeniden gözaltında
BURSA'da dün kirayı ödemeyince ev sahibi tarafından şikayet edilen evin çöpe eve dönüştürüldüğü ve burda 2 yıl tutulan çocuğun yaşadığı dram Türkiye'yi dehşete düşürdü. 9 yaşındaki C.M.A.'nın çektiği eziyet gözler önüne serildi. Serbest bırakılan teyze yeniden gözaltına alındı. Komşuları çocuğun çıkarılırken bilincinin açık olduğunu ve ilk sözlerini ilk kez anlattı. Ev temizlendikten sonra duvardaki yazılar teyzenin psikolojik boyutunu gözler önüne serdi...
Bursa'da 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde bulunduğu çöp evdeki yaşanan korkunç detaylar kan dondurdu. Önce teyzenin serbest bırakıldığı çocuğun da anneye teslim edildiği yansımıştı ancak yeni gelişmeler ortaya çıktı. Evin temizlendikten sonra duvardaki yazılar ürküttü.
Kamuran Pınar A. ve kızı hakkında 'Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması, Basit Yaralama suçlarından ayrı ayrı kayıt bulunduğu anlaşıldı.
Çocuğun halini görenler olayın vehametini böyle anlattı: "Çocuğun durumu çok kötüydü. Kocaman bir kafa, tırnakları kocaman, bir kemiğin üstünde deri var, et diye bir şey yok çocukta"
Kirayı ödemeyince fark edildi
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdiklerinde gözlerine inanamadı. Kapının açılmasının ardından ekipler içeride 2 kamyondan fazla çöple karşılaştı.
Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise ‘Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm’ yazıldığı görüldü.