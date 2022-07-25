Bursa'da çöp evde bulunan Cem'in teyzenin ifadesi ortaya çıktı! Annesi olarak biliyormuş kendi çocuğu da koruma altında

"Beni annesi olarak biliyordu"

Pınar A, annesinin 2019 mart ayında vefat ettiğini, kızı ve yeğeniyle yaşamlarını sürdürdüklerini belirterek, ifadesini şöyle sürdürdü: "Cem, 1 yaşından beridir benim yanımda olduğu için beni annesi olarak biliyordu fakat ben kendisine annesi olduğumu söylemedim. Yaklaşık 4-5 ay önce avukatımla telefonla görüştüm. Yapmış olduğum görüşmede Cem'in okul yaşının geldiğini ve okula yazdıramadığımı ve kimliğini nasıl çıkartabileceğimi sordum. Cem bu konuşmaları duymuş, ondan sonra kendisini bana kapattı, görüşmek istemedi. Benim teyzesi olduğumu öğrendiği için benimle konuşmadı, verdiğim yemekleri yemez oldu. Bulunduğu odadan çıkmadı ve yanına yaklaşınca bağırıyordu.