Bursa'da çilekleri bilgisayarlı sistemle yetiştiriyor

Gün, "Normalde sulama ve veya ilaçlamada fazlalık toprağın altına gidiyordu. Fakat bu sistemle çilek aldığını alıyor, almadığını ise kanal sayesinde geri getiriyor. Yapılan arıtma neticesinde tekrar kullanabiliyoruz. Sistemle birlikte zararlı böceklerle mücadele daha iyi oluyor. Bununla birlikte maliyetler düşmüş oluyor. Fiyatlar da düşebilir. İnsanlar pahalı diyorlar, aslında çilek şu anda 5-6 TL arasında. Fakat bence 10 TL'den aşağı olmaması lazım." diye konuştu.