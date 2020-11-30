Bursa'da cezaevi önünde öldürülen taksicinin katili yakalandı aylardır plan kurmuş

Dükkanları yan yanaydı: Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Cinayetin, 7 Haziran günü park meselesi nedeniyle Sadık Çayır ile oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanları arasında çıkan, Serdar Umur'un öldüğü, Alican Çayır'ın da tutuklandığı kavgayla bağlantısı olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Cezaevinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelinin Semih Kaya olduğunu tespit etti.