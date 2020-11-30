Bursa'da cezaevi önünde öldürülen taksicinin katili yakalandı aylardır plan kurmuş
BURSA'da cezaevine giren oğlunu ziyarete giden taksici 9 mermiyle öldürüldü. Taksicinin intikam cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Katilin, 5,5 ay önce yaşanan kavgada ölen arkadaşının intikamını almak için aylardır cinayet planı tasarladığı öğrenildi.
Olay, geçen hafta Cuma günü Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Cezaevi Caddesi’nde meydana geldi. Taksici Sadık Çayır, ölümlü kavga sonrası tutuklanan oğlu Alican Çayır’ı ziyaret etmek için Bursa H Tipi Cezaevi'ne gitti. Cezaevi önünde görüşme saatini bekleyen Çayır'a kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla art arda ateş etti.
Yolda öldü: 9 kurşun isabet eden Çayır ağır yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sadık Çayır, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti.
Dükkanları yan yanaydı: Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Cinayetin, 7 Haziran günü park meselesi nedeniyle Sadık Çayır ile oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanları arasında çıkan, Serdar Umur'un öldüğü, Alican Çayır'ın da tutuklandığı kavgayla bağlantısı olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Cezaevinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelinin Semih Kaya olduğunu tespit etti.
Serdar Umur ile çekilen fotoğrafını sosyal medyada profil fotoğrafı olarak kullanan Semih Kaya'nın yapılan teknik ve fiziki takiple saklandığı ev saptandı. Eve baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.