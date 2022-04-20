Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan otobüse terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

BURSA'da infaz koruma memurlarını taşıyan cezaevi otobüsünde patlama meydana geldi. Son gelen bilgilere göre bir memur hayatını kaybetti yaralılar var. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, terör saldırısı ihtimali değerlendiriliyor.

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Bursa'da cezaevi aracında yaşanan, sebebi henüz bilinmeyen patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı. Olay Mudanya yolu İhsaniye Mahallesi civarında gerçekleşti.

Saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. 30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti. Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda henüz kimliği açıklanmayan 1 infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.