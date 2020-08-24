Bursa'da çevre felaketi! Binlerce balık telef oldu

"Köylülerin su bitmesine rağmen..."

Amatör balıkçı ise, "Sulamada kullanılan giderin altına su düşmemesi gerektiğini söyledi. Köylülerin su bitmesine rağmen su çekmeye devam etmeleri daha çok balığın ölmesine sebep oldu. Bu durum daha önce de yaşanıyordu. Ama bu kadar değildi" şeklinde konuştu.