Bursa'da bu köyü kimse bulamıyor! Osmanlı'da sadece saraydan emekli olanlar yerleşiyordu
BURSA'nın doğal güzellikleriyle ünlü Karacaali köyünün girişi, 7 tane tabela dikilmesine rağmen yine de kimse tarafından bulunamıyor.
Gemlik ilçesinin Karacaali köyü, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Çevresinde bulunan çam fıstığı ağaçları, deniz kenarındaki köye ayrı bir güzellik katıyor.
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Bursa'nın Gemlik ilçesi ile Yalova'nın Armutlu ilçesi arasında kalan şirin köye gelmek isteyenler, köy çukurda kaldığı için 7 tane giriş yolu olmasına rağmen köyü bulamıyor.
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Köy muhtarı Göksel Noca, vatandaşların köyünü rahat bulabilmesi için köyün girişlerine 7 tane tabela diktirdi.
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Muhtarın bulduğu çözümde bir türlü çare olmadı.
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