Bursa'da bir kişi arkadaşına kurşun yağdırdı

Kayıplara karışan Murat Y. ve Önder Ç., İnegöl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla dere kenarında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların üzerinden 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yanında bulunan arkadaşının 6 farklı suçtan arandığı tespit edildi.