Bursa'da bir gencin çektiği selfie sonu oldu

BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki piknik alanında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Furkan A. (17), piknik yapmak için ailesi ile birlikte ilçeye geldi. Bu sırada kayalıkların üzerine çıkan Furkan A., selfie yapmak isterken ayağı kaydı. Yaklaşık 10 metre yüksekten Furkan A., şelale suyunun biriktiği yere düştü.