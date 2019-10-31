Bursa'da bilinmeyen bir sebepten binlercesi öldü! Vatandaş evine götürdü yedi

15 -20 yıldan beri bu şekilde ölümler artarak devam ediyor. Biz bütün yetkilileri aradık. Bu yılda geldiler, numune alarak tahlile götürdüler, ama neticelenmedi. Vatandaşlarımız da bu konuda bilinçli değil. Ölmek üzere olan balıkları toplayıp evine götürüp çoluk çocuklarıyla yiyorlar. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.