Bursa'da bedava köfte ekmek kuyruğu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde İnegöl köftesinin ulusal ve uluslararası alanda marka değerinin arttırılması ve tanıtılması amacıyla 1. Uluslararası İnegöl Köfte Festivali düzenlendi. Festivalde dağıtılan yaklaşık 1,5 ton köfte ekmekten alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
BURSA İnegöl'de ilçenin tescilli köftesinin tanıtımı için Köfte Festivali düzenlendi. Festivalde 1,5 ton köfte, ekmek arasında dağıtılırken uzun kuyruklar oluştu.
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İnegöl'de 2 gün sürecek Köfte Festivali başladı.
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Festivalde 25 metre uzunluğundaki mangalda, 1,5 ton köfte pişirildi.
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İlçe sakinlerine köfte ekmek dağıtılırken, uzun kuyruklar oluştu.
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