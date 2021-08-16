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Bursa'da başörtülü olduğu için iş bulamadı! Kayıp kız saatler sonra...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da başörtülü olduğu için iş bulamadı! Kayıp kız saatler sonra...

BURSA'da kanser hastası bir kadın kayıp olan genç kızını bulabilmek için çalmadık kapı gezmedik yer bırakmadı. 17 yaşındaki kızının gelmesini bekleyen hasta kadın gözyaşları içerisinde kızının bulunmasını istemişti. Bursa polisi'de gayretli bir çalışmanın ardından genç kızı bularak ailesine teslim etti.

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Bursa'nın Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Feyzanur Arslan, göğüs kanseri tedavisi gören 50 yaşındaki annesi Nuray Arslan'ın kemoterapi almak için hastane gittiği sırada evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Akşam eve geldiğinde kızının evde olmadığını fark eden hasta kadın kızının gidebileceği arkadaşlarını aradı. Olayın üzerinden 24 saat geçmesinin ardından kızlarının hayatından endişe eden aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Kayıp ihbarı yapıldıktan sonra güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Feyzanur Arslan'ı buldu. Arslan 10 gün sonra sağ salim ailesine teslim edildi.


"Çalışmayı çok istiyordu"
Kızının sekreterlik kursuna gittiğini ancak başörtülü olduğu için uzun süredir iş bulamadığını iddia eden Nuray Arslan, "İşe girmesini babası istemedi, çalışmayı çok istiyordu, bir tek onun için tartışmıştık, gidebileceği arkadaşlarını aradık hiç birine gitmemiş, normalde telefonunu açmadan duramaz ama mesajlara bile cevap vermiyor, hayatından endişe ediyoruz" diye konuşmuştu.

"Sana kimse bir şey yapmayacak"
Gözyaşlarına boğulan hasta anne, "Kızım sen bizim kıymetlimizsin ne olur geri dön başına ne geldiyse geldi. Bittim ben ne olur annecim üzme beni sana kimse bir şey yapmayacak ne olur annecim dön eve" diyerek kayıp kızına seslenmişti.

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