Bursa'da bağımlılıktan vazgeçmek istedi bırakamıyor! Günde 10 litre içiyor
BURSA'da Tarkan Kurt, 20 yıllık bağımlılığından kurtulmak için soğuk çay içmeye başladı ancak bu kez de soğuk çaydan vazgeçemez hale geldi.
Bursa'da, bir televizyon kanalında yönetmenlik yapan Tarkan Kurt, 20 yıl boyunca içtiği asitli içeceklerden kurtulmak için soğuk çay içmeye başladı. Ancak zamanla soğuk çay içmeden duramaz hale geldi.
Günde yaklaşık 10 litre soğuk çay içen Kurt, "Öğlene kadar yaklaşık 2 şişe içiyorum. Daha önce, 20 yıl kadar gazlı içecek bağımlısıydım. Ondan kurtulmanın yolunu ararken soğuk çayı keşfettim." dedi.
Kurt, "Normal insan sabah kalkar, kahvaltısını yapar, çay içer. Ama ben, her sabah soğuk çayı elime almadan duramıyorum. Son 7- 8 ayda artırdım. Günde ortalama 10 litre içiyorum" diye konuştu.
İçeceklerin faydasını gördüğünü söyleyen Kurt, "Faydasını da görmeye başladım. Son zamanlarda 12-13 kilo verdim" dedi.