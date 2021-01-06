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Bursa'da atılan mesajla sinir krizi geçirdi! Parkta dehşeti yaşattılar

İhlas Haber Ajansı

BURSA’da genç kızların parktaki sevgili kavgası kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesi Teoman Özalp Parkında meydana geldi. İddiaya göre bir kızın erkek arkadaşına atılan mesaj sonucu sinir krizi geçirmesi sonucu yanına iki arkadaşını da alarak kızı parkta tek yakaladı. İkili arasındaki tartışma yerini kavgaya bırakınca diğerlerinin de katılmasıyla ortalık savaş alanına döndü.
O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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