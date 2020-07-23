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Bursa’da araçla kovalamacada korku dolu anlar

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde iki grup arasında yaşanan tartışma sonrasında olay araçla kovalamacaya döndü.

BURSA Mustafakemalpaşa’da aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen kişiler arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sonrasında 2 kişi, 16 SH 411 plakalı araç ile diğer tarafı yolda sıkıştırmaya, yolunu kesmeye çalıştı.

Aracı takip eden kişiler arasındaki atletli kişi, el hareketleriyle tacizde bulundu.

Hisaraltı Mahallesi’nden Mustafakemalpaşa merkeze doğru hareket eden iki araç arasında yaşanan kovalamacada olaylar araç içinden dakika dakika çekildi.

Olayda aracın içinde küçük bir çocuğun da olması dikkatlerden kaçmadı.

Olay sonrasında tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine kolluk kuvvetleri tarafından ifadeleri alındı.

Taraflar arasındaki durum yargıya taşındı.

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