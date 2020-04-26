Bursa'da apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor
BURSA’nın Yıldırım ilçesinde apartman boşlukları arasına hapsolmuş türbe görenleri şaşkına çeviriyor. Emir Sultan Hazretlerinin dervişi olarak bilinen Sufi Şair Aşık Yunus’un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi, dar bir koridordan geçilerek ziyaret edilebiliyor.
BURSA’da 14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edilen Aşık Yunus’un merkez Yıldırım ilçesinin Karamazak Mahallesi’nde 3 apartmanın arka oda pencerelerinin baktığı havalandırma boşluğunda bulunan türbesi görenleri şaşkına çeviriyor.
Sadece türbenin yerini bilenlerin ziyaret ettiği Aşık Yunus’un kabristanına havalandırma boşluğuna açılan dar bir koridordan geçilerek ulaşılabiliyor.
Bursalı Aşık Yunus hakkında akademik çalışmaların da yapıldığını belirten Tarih Arşivi Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Günay, "Peygamber Efendimizin soyundan gelen ve Osmanlı’nın dördüncü padişahı Yıldırım Bayezid’in damadı Emir Sultan Hazretlerinin talebesidir. Onun sohbet halkasında bulunmuş, o ortamı teneffüs etmiştir" dedi.
Bursa'nın maneviyat bakımından son derece zengin bir şehir olduğunu, bilindik manevi şahsiyetlerin yanında bilinmeyen bir o kadar da manevi şahsiyetlerin bulunduğunu, bunlardan birinin de Aşık Yunus Hazretleri olduğunu belirten Günay, yazar Samet Altıntaş'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme getirdiği Aşık Yunus Hazretlerinin türbesinin Emirsultan'a giderken Karamazak yokuşu üzerindeki 3 apartmanın havalandırma boşluklarının ortasında yer aldığını anlattı.