Bursa'da alzeimer hastası kadın 12'nci kattan atlayarak hayatını kaybetti

Bursa'da alzeimer hastası kadın 12'nci kattan atlayarak hayatını kaybetti

BURSA'da, alzheimer hastası Nazan I. (78), kızıyla birlikte yaşadığı 12'ni kattaki dairenin balkonundan atlayarak intihar etti.

Bursa'da alzeimer hastası kadın 12'nci kattan atlayarak hayatını kaybetti - Sayfa 1

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın 12'nci katındaki dairede, bir süredir kızıyla birlikte yaşayan alzheimer hastası Nazan I., balkona çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı.

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Bursa'da alzeimer hastası kadın 12'nci kattan atlayarak hayatını kaybetti - Sayfa 2

 Annesini salonda göremeyen H.A. balkonun korkuluklarının yanında sandalye ve önünde de onun terliklerini gördü. H.A. balkondan aşağı baktığında, daha önce de camdan atlamaya çalıştığı öne sürülen annesini yerde kanlar içinde gördü. 

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Bursa'da alzeimer hastası kadın 12'nci kattan atlayarak hayatını kaybetti - Sayfa 3

H.A.'nın ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nazan I.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 

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Bursa'da alzeimer hastası kadın 12'nci kattan atlayarak hayatını kaybetti - Sayfa 4

Nazan I.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, H.A.'nın ifadesine başvurdu.

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