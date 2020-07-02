Bursa'da alevler dört evi sarıp kül etti müdahale eden 2 itfaiye eri zehirlendi

2 itfaiye eri dumandan etkilenip hastanelik oldu

Alevlere canla başla müdahale eden itfaiye erleri kısa sürede evin içine kadar giren alevleri söndürmek için gayret sarf etti. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması sebebiyle 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İlk müdahaleyi arkadaşlarının yaptığı itfaiye erleri daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.