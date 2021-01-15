Bursa'da aile içi şiddet! 'Ben yaparım, beni tanıyan tanır'
BURSA'da aile içerisinde çıkan tartışmada ağabeyi Kader K.’yı bıçaklayan Halil K., "Ben yaparım, beni tanıyan tanır. Sen çek" sözleri kan dondurdu.
İhbar üzerine gelen polise de direnen ve güçlükle etkisiz hale getirilen şüpheli Halil K., basın mensuplarına ise "Ben yaparım, beni tanıyan tanır. Sen çek" diye seslendi.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Halil K., annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığı eve geldikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Evden yükselen sesleri duyan, aynı apartmanda oturan Kader K. (37), alt katta oturan annesinin evine geldi.
Kader K. alkollü bir şekilde eve gelen kardeşini annesinden ve kız kardeşinden uzaklaştırmak istedi.