Bursa'da 600 yıllık kilise satışa çıktı fiyatını duyan inanamadı! Takas seçeneği de var

Türkiye ve Yunanistan, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yaptıkları sözleşme uyarınca kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine göçe tabi tuttu. Bu göçün sonucunda TBMM, Mülk Edindirme Kanunu çıkararak, Yunanistan'dan Türkiye'ye gelenleri mülk sahibi yaptı.