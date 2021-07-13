Bursa'da 600 yıllık kilise satışa çıktı fiyatını duyan inanamadı! Takas seçeneği de var
BURSA'da bulunan Aziz Yuhanna Kilisesi, sahibi tarafından dudak uçuklatan fiyata satışa çıktı.
Türkiye ve Yunanistan, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yaptıkları sözleşme uyarınca kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine göçe tabi tuttu. Bu göçün sonucunda TBMM, Mülk Edindirme Kanunu çıkararak, Yunanistan'dan Türkiye'ye gelenleri mülk sahibi yaptı.
Tirilye Mahallesi'nde kilise olarak kullanılan bina 1928 yılında Yunanistan'dan gelen Giritli Ali Durak isimli Türk bir aileye verildi.
Giritli aile, 90 yıl sonra binayı İstanbullu bir iş adamına sattı.
Apart otel yapmak isteyen iş adamı, bürokratik engele takıldı.