Bursa'da 41 masaj salonuna eş zamanlı baskın!
BURSA'da, 500 personelle 41 masaj salonuna eş zamanlı yapılan baskınlarda, 6 iş yerinde yönetmeliğe aykırı işçi çalıştırıldığı tespit edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
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Yaklaşık 500 personelin katıldığı uygulamada ilk olarak Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarına baskın düzenledi.
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Eş zamanlı yapılan operasyonda ekipler, masaj salonlarında fuhuş yapılıp yapılmadığını, iş yerlerinin ve çalışanların ruhsatları ve sigortalarını denetledi.
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41 masaj salonunu denetleyen ekipler, 6 iş yerinde 7 çalışanın yönetmeliğe aykırı çalıştırıldığı tespit etti.
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