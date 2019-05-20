Bursa'da 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sokakta oynarken halk otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan yaşamını yitirdi. Dayan’ın hayatını kaybettiği kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı - Sayfa 1

BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen korkunç olayda; sokak üzerinde seyir halinde olan Yaşar Y. yönetimindeki halk otobüsü, iddiaya göre, sürücünün yolcularla ilgilendiği esnada sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan’ın üzerinden geçti.

18
Bursa'da 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı - Sayfa 2

Küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği kaza anı ise saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı.

28
Bursa'da 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı - Sayfa 3

Kamera kayıtlarında sürücünün araç içerisinde bir yolcuya cevap vermek için kafasını çevirmesiyle meyanda geldiği görülüyor.

38
Bursa'da 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı - Sayfa 4
48