Bursa'da 300 kiloluk ölü yunus denizciler tarafından bulundu
BURSA'da deniz suyu üzerinde ölü yunus bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri tarafından ölü yunus kıyıya çıkarıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizde ölü yunus bulundu. Denizde hareketsiz haldeki yunusu görenler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki ölü balığı Arnavutköy Yat Limanı'ndan karaya çıkardı.
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Mudanya ilçesi açıklarında hareketsiz yunus balığını gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki yunusu Arnavutköy Yat Limanı'ndan karaya çıkardı.
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Ölü yunus, gömülmek üzere belediye ekipleri tarafından kepçeyle limandan alındı.
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