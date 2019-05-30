Bursa'da 3 yaşındaki minik kıza ilaç dayağı!

Bursa'da 3 yaşındaki minik kıza ilaç dayağı!

Bursa'da yaşanan olayda vicdansız kadın, ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövdü. Güvenlik kamerası o anları anbean kaydetti.

Bursa'da 3 yaşındaki minik kıza ilaç dayağı! - Sayfa 1

Olay merkez Nilüfer ilçesinde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilacını içmek istemeyen 3 yaşındaki kızına sinirlenen ve annesi olduğu tahmin edilen kadın, onu ikna edemeyince şiddet uygulamaya başladı.

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Bursa'da 3 yaşındaki minik kıza ilaç dayağı! - Sayfa 2

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir marketin önünde bebek arabasıyla oturan kızına ilacı vermek isteyen kadın; kızının istememesi üzerine ilk olarak tokat attı ve sonrasında hırsını alamayıp bebek arabasını tekmeledi.

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Bursa'da 3 yaşındaki minik kıza ilaç dayağı! - Sayfa 3

Küçük kızın ablası olduğu sanılan büyük kız ise annesini engellemeye çalıştı. 

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Bursa'da 3 yaşındaki minik kıza ilaç dayağı! - Sayfa 4

Hayli sinirlenen kadın çocukları alarak gözden kayboldu. 

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