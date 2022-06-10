Bursa'da 3 ton eti yerden topladılar.. Et işleme tesisine baskın! Şok görüntüler

Bursa'da soğuk hava deposu olarak kullanılan tesise zabıta ekiplerinin yaptığı baskın sonucu tesisin et işleme ruhsatı olmadığı belirlendi. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tesiste kurallara uygun olmadan işlenmiş ve depolanmış 3 ton et ve et ürünlerine el konuldu.