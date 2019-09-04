Bursa’da 2 yaşındaki oğluna içki içiren sorumsuz anne baba
Boşandığı eşinin hem kendisinden olan kızına hem de ikinci evliliğinden olan iki çocuğuna içki içirdiği videoları gören baba, suç duyurusunda bulundu.
Bursa’da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.’den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti, anne Y.Ç.’ye verildi. Y.Ç., 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.’nin, bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Serkan Ç., şimdi 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti, ancak gördükleri karşısında hayrete düştü.
Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına hem de yeni kocası A.Ç.’den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca bu sefer, A.Ç. ve Y.Ç.’nin 2,5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiklerini gördü.
Eski koca soluğu savcılıkta aldı
Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., soluğu savcılıkta aldı. Kızının kendisine anlattıklarını ve telefondan çıkanları delil olarak savcılığa sunan Serkan D, Y.Ç. ve eşi A.Ç.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.