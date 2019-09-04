Bursa’da 2 yaşındaki oğluna içki içiren sorumsuz anne baba

Bursa’da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.’den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti, anne Y.Ç.’ye verildi. Y.Ç., 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.’nin, bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Serkan Ç., şimdi 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti, ancak gördükleri karşısında hayrete düştü.