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Bursa'da 2 bıçakla eşini öldürdü sözleri şok etti: Cinsel içerikli videoda gördüğüm kadın...

Demirören Haber Ajansı
Bursa'da 2 bıçakla eşini öldürdü sözleri şok etti: Cinsel içerikli videoda gördüğüm kadın...

BURSA'da, boşanma aşamasındaki eşi Serpil Karataş'ı (42) bıçaklayarak öldüren Osman Cenk Karataş'ın (44) yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da 2 bıçakla eşini öldürdü sözleri şok etti: Cinsel içerikli videoda gördüğüm kadın...

Olay, geçen yıl haziran ayında, Nilüfer ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi 112'nci Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Osman Cenk Karataş ile boşanma aşamasında olduğu eşi Serpil Karataş arasında tartışma çıktı. 

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Bursa'da 2 bıçakla eşini öldürdü sözleri şok etti: Cinsel içerikli videoda gördüğüm kadın...

Tartışma sırasında Karataş, mutfaktan aldığı bıçağı Serpil Karataş'a art arda sapladı. Bıçağın yamulması üzerine başka bir bıçak alan Karataş, eşini bıçaklamaya devam etti.

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Bursa'da 2 bıçakla eşini öldürdü sözleri şok etti: Cinsel içerikli videoda gördüğüm kadın...

Kavşakta yakalandı: Serpil Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, 16 ACA 914 plakalı otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, Kütahya- Eskişehir yolu Sera Köprülü Kavşağı'nda yakalandı.

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Bursa'da 2 bıçakla eşini öldürdü sözleri şok etti: Cinsel içerikli videoda gördüğüm kadın...

Bıçağı evde bıraktım: Karataş ifadesinde, "Eşimi öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak’ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım. Bıçağı evde bıraktım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karataş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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