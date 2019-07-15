Bursa'da 15 Temmuz fotoğrafları su altında sergilendi

Akvaryuma gelen çocuklarla birlikte serginin açılışını gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “15 Temmuz Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bizde su altı fotoğraf sergisiyle bugünün hatırasını yaşatmak istedik. Çocuklarımıza bugünleri hatırlatmak istedik. Bizde ücretsiz bir şekilde hizmet edecek olan sergimize her kesi davet ediyoruz. Rabbim bizlere bir daha böyle günler göstermesin. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun” dedi.



