Bursa'da 110 milyon tane üretildi! 70 ülke sıraya girdi: Uzaya bile gönderildi
BURSA'dan otomotiv devlerine 40 yıldır ürün ihraç eden firma, dünyanın en önemli elektrikli araç üreticileri tarafından da tercih ediliyor.
Kentte 40 yıl önce yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan firma, bugüne kadar ürettiği yaklaşık 110 milyon kornanın yüzde 80'ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.
Çin'de de yatırım yapan firma, sadece Bursa fabrikasında yaklaşık 200 kişiyi istihdam ediyor.
Firma aralarında Audi, Volkswagen, Mercedes, Renault, Citroen, Peugeot, Hyundai, Opel ve Ford gibi markaların da bulunduğu birçok otomotiv üreticisinin bu alandaki ana tedarikçisi konumunda bulunuyor.
Otomotiv endüstrisinin yanı sıra tren ve gemi için de korna üreten firmanın ürünü, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2018'de uzaya yolladığı Roadster model araçta da kullanıldı.