Bursa'da 100 bin lira kredi çekip koyun alan çift şoku yaşadı! Yere yığılıp ölüyorlar
BURSA'da kredi çekerek hayvan alan Kılıç çifti yaşadıkları karşısında şok oldu. Koyunlar küpe takılmasından sonra tek tek ölmeye başladı. Aniden yere yığılıp ölen hayvanlara tetanoz teşhisi konuldu.
Karacabey ilçesine bağlı Danişment köyünde geçimini hayvancılık yaparak sürdüren Medine ve Ali Rıza Kılıç çifti bankadan 100 lira kredi çekip paranın tamamıyla koyun aldı. Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından kulakları küpelenen hayvanlar 14 gün sonra aniden fenalaşıp tek tek ölmeye başladı.
Bir çoğu gebe hayvanların gözleri önünde yere yıkılıp can vermesini çaresiz gözlerle izleyen köylüler hayvanları veterinere götürdü.
Ölmeye devam ediyorlar: Veterinerde yapılan kontrollerin ardından ölen 18 koyunun da tetanoz olduğu belirlendi. Her geçen gün koyunları ölen Medine Kılıç hayvanların küpe takıldıktan sonra ölmeye başladığını, hayvanların küpe takma makinesi yüzünden tetanoz olduğunu iddia etti.
Seslenişi içleri acıttı: Hasta koyunları başında gözyaşı döken Medine Kılıç; Pamuk isimli dişi koyununa "Pamuk kalk annecim, kalk kızım, prensesim benim" diye seslendi.