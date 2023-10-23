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Bursa'da 10 katlı apartmanda yangın çıktı! Mahsur kalanlar var!

Bursa'da 10 katlı apartmanda yangın çıktı! Mahsur kalanlar var!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor. İtfaiyeciler binada mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyor.

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Davutdede Mahallesi'nde çok sayıda dairenin bulunduğu apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri, balkonlara çıkarak yadım bekledi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları araç merdivenleriyle tahliye ediyor.

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