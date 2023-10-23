Bursa'da 10 katlı apartmanda yangın çıktı! Mahsur kalanlar var!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 28 Ekim'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli de katılacak

İsviçre'de genel seçim sonuçları belli oldu 2019'un en büyük sıçramasını yapan parti hayal kırıklığı yaşadı

Abdurrahman Uzun: Herkes hazır olsun TSK Gazze için son hazırlıklarını yapıyor