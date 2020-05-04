Bursa'da 1 kişinin öldüğü tabancaların kullanıldığı kavga kamerada

Bir gün sonra yine kavga çıktı

Aydın Aktaş, bir gün sonra oğlu Kaan ve onun 6 arkadaşıyla birlikte yeniden Murat Beran'a ait iş yerine gitti. Burada taraflar arasında yine tartışma çıktı. Tartışmaya Murat Beran’ın oğlu Kadir ile damadı Cengiz Beran da dahil olunca kavga çıktı.