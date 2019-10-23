Bursa Valiliğinden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama
BURSA Valiliği, Cenup Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, deredeki su ve balıklardan alınan numunelerin incelendiği, derede kimyasal atık tespit edilmediği, su seviyesinin düşük ve yosunlu olduğu bildirildi.
BURSA'da bir bölümü Kestel bir bölümü ise Gürsu ilçesinde bulunan Cenup Deresi'ndeki balıklar, son 20 yılda bölgeye yapılan fabrikalar nedeniyle bitme noktasına geldi.
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Bunun üzerine Kestel ilçesinde kurulan atık yönetimi ve geri dönüşüm tesisi sayesinde dere, fabrika atıklarından temizlenerek balık yaşamına uygun hale getirildi.
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Son bir yıldır balıkların çoğaldığı derede, geçtiğimiz cuma günü ise toplu balık ölümleri yaşandı.
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Derenin, Gürsu'nun Hasanköy ve Ağaköy köylerinde olan kısmında, çok sayıda ölü balık su yüzeyine çıktı.
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