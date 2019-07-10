Bursa Şehir Hastanesi yapımı bitti! Dev hizmet çok yakında açılıyor

Hastanede yapılan çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Bursa Şehir Hastanesi şu an yüzde 100 tamamlanmış durumda. Önümüzdeki hafta itibariyle hizmete sunmuş olacağız. Bursa Şehir Hastanesi Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bilecik illerini içine alan Güney Marmara'nın tek şehir hastanesi. Hastanemiz, bin 355 yataklı olarak hizmete girecek. Hastanemizin özelliği 6 hastaneyi içerisinde bulunduran bir kompleks olması. İçerisinde Kalp ve Damar Cerrahisi, Kadın Doğum Hastanesi, Genel Hastane, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabiltasyon Hastanesi ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri olmak üzere toplam 6 hastaneden oluşuyor. İçerisinde yaklaşık 400 civarında poliklinik var. 217 yoğun bakım var. 49 ameliyathane var. Hastanemizin özelliği, nitelikli hizmet verecek şekilde planlanmış olması" dedi.