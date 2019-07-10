Bursa Şehir Hastanesi yapımı bitti! Dev hizmet çok yakında açılıyor
Türkiye'nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Bursa Şehir Hastanesi'nin inşasında sona gelindi. Yüzde 100'ü tamamlanan ve 6 ayrı hastaneden oluşan Bursa Şehir Hastanesi, 16 Temmuz salı gününden itibaren hasta kabul etmeye başlayacak. Resmi açılışın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması bekleniyor.
Genel Hastane, Onkoloji, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Fizik Tedavi ve Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy'e inşa edilen Şehir Hastanesi'nin yapımında sona gelindi. Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik ve Bursa'da 6,5 milyon kişiye hizmet verecek şekilde planlanan hastane, 745 bin 365 metrekare alan üzerine inşa edildi.
Rehabilitasyon ile Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri olmak üzere 6 hastaneden oluşan sağlık üssünün yapım aşaması tamamlandı. Açılış itibariyle 6,5 milyonluk bir hinterlanda sahip olan Bursa Şehir Hastanesi'nin 2030 yılında 7 milyonluk bölgeye hizmet vermesi hedefleniyor.
Hastanede yapılan çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Bursa Şehir Hastanesi şu an yüzde 100 tamamlanmış durumda. Önümüzdeki hafta itibariyle hizmete sunmuş olacağız. Bursa Şehir Hastanesi Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bilecik illerini içine alan Güney Marmara'nın tek şehir hastanesi. Hastanemiz, bin 355 yataklı olarak hizmete girecek. Hastanemizin özelliği 6 hastaneyi içerisinde bulunduran bir kompleks olması. İçerisinde Kalp ve Damar Cerrahisi, Kadın Doğum Hastanesi, Genel Hastane, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabiltasyon Hastanesi ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri olmak üzere toplam 6 hastaneden oluşuyor. İçerisinde yaklaşık 400 civarında poliklinik var. 217 yoğun bakım var. 49 ameliyathane var. Hastanemizin özelliği, nitelikli hizmet verecek şekilde planlanmış olması" dedi.
Şehir hastanesinin tamamlanmasıyla birlikte bölge dışına hasta sevk edilmeyeceğini belirten Özcan Akan, "Bursa Şehir Hastanesi'ni 6.5 milyon hinterlanda hitap edebilecek ileri seviyede bir merkez olarak değerlendiriyoruz. Tüm ilçelerdeki hastanelerimizi yenilemiştik. Şimdi şehir hastanesiyle Bursa'daki sağlık hizmetlerini taçlandırmak istiyoruz. Şehir hastanesinin açılışından sonra Ankara, İstanbul gibi büyük illere hasta sevki olmayacak. 2 bine yakın sağlık çalışanı ve bir o kadar da destek hizmetlerinde çalışan personelimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.